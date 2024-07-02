Житель Ленобласти получил 3,5 года колонии за истязания своих детей

Автор: Анастасия Щербакова
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Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. 

Как установило следствие, отец двоих несовершеннолетних детей возрастом 14 и 17 лет в Волосовском районе Ленобласти в течение длительного времени причинял им физические и психические страдания.

В итоге мужчина 1966 года рождения был признан виновным в совершении преступлений в рамках двух статей УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По ходатайству следствия в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже суд приговорил мужчину трем годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

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02.07.2024 37
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