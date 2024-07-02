Спасатели вывели двух женщин из леса в Кировском районе. Вторую нашли случайно

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области 2 июля провела поисковые работы в лесу Кировского района. В лесном массиве в районе ж\д станции Плитняки заблудилась женщина.
На поиски пострадавшей отправили спасателей из Шлиссельбурга. Локализовать женщину удалось добровольцам ПСО Экстремум.
При выходе с заблудившейся из леса специалисты встретили еще одну пострадавшую женщину. В итоге их успешно вывели к ж/д станции.
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