В ночь на 4 июля на Землю с новой силой обрушится магнитная буря

В ночь с 3 на 4 июля на Землю может обрушиться магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу, возмущения в магнитосфере начнутся после 21.00 3 июля и продолжатся до 6.00 4 июля. Ожидается магнитная буря уровня G1.

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