Пьяный водитель каршеринга устроил гонки с экипажем ДПС в Петергофе

Сотрудникам полиции в итоге пришлось открыть огонь.

Вечером 2 июля в Петергофе сотрудники полиции преследовали и остановили автомобиль каршеринга, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Для задержания нарушителя полицейским пришлось применить табельное оружие.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, около 19:30 у дома 24 по улице Луизино в Петергофе был замечен автомобиль «Changan UNI V», за рулем которого находился нетрезвый водитель. Когда сотрудники полиции попытались остановить иномарку, мужчина только увеличил скорость и попытался скрыться.

Несмотря на неоднократные требования об остановке, водитель продолжал движение, нарушая ПДД и создавая угрозу для других участников движения. Тогда для остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия.

Один из сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные — по колесам. В результате этого автомобиль удалось остановить у поселка Жилгородок Ломоносовского района Ленобласти.

После остановки водитель и пассажир выбежали из машины и скрылись в лесополосе. Спустя некоторое время, в ходе поисков, 34-летний местный житель, управлявший каршерингом, был задержан.