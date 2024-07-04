На трассе «Кола» разведут мост через Свирь на два часа

В четверг, 2 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 4 июля с 12.50 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Игорь Ильин».

Вам будет интересно В России завершилась льготная ипотека на новостройки В России с 1 июля 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Льготная ипотека была... 01.07.2024 108

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.