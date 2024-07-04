На трассе «Кола» разведут мост через Свирь на два часа

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 2 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 4 июля с 12.50 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Игорь Ильин».

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