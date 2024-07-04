США выделили Украине военную помощь на 2,2 млрд долларов

США выделили 2,2 млрд долларов на очередной пакет военной помощи Украине.

На эти средства будут закуплены боеприпасы для применяемых Украиной комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, сообщил Пентагон.

Ранее администрация также объявила о передаче Киеву вооружений на $150 млн со складов Пентагона.