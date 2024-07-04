США выделили Украине военную помощь на 2,2 млрд долларов

Автор: Гузель Галимова
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США выделили 2,2 млрд долларов на очередной пакет военной помощи Украине.

На эти средства будут закуплены боеприпасы для применяемых Украиной комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, сообщил Пентагон.

Ранее администрация также объявила о передаче Киеву вооружений на $150 млн со складов Пентагона.

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01.07.2024 182
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