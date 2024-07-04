На голубое топливо могут перейти больше 400 домов в поселке Красава Тихвинского района

К поселку в Тихвинском районе построены сети протяженностью 9 километров. Новые сети создали условия для газификации 418 домов

«На карте региона — еще один газифицированный населенный пункт. Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» построили межпоселковые сети протяженностью газификации поселка Красава Тихвинского района. Для автоматического контроля давления газа и поддержки необходимых параметров при эксплуатации установлены два газорегуляторных шкафных пункта», — рассказал председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей поселка принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Вам будет интересно Котельную и 400 домов в поселке Старая Малукса Ленобласть готова перевести на газ В поселке Старая Малукса Кировского района построен газопровод, который позволит привести голубое топливо в 400 домов и котельную. Как подчеркнули в... 21.06.2024 141

Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.