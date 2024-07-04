Иномарка сгорела в Ломоносовском районе

В экстренные службы 4 июля около 06:00 сообщили о возгорании на Центральной улице в деревне Низино в Ломоносовском районе.
Горел автомобиль марки Kia. Дополнительные обстоятельства происшествия не сообщаются. Пострадавших нет.
Автомобиль выгорел полностью. На месте работала 57-я пожарная часть Ленинградской области и 30-я пожарная часть Санкт-Петербурга.
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23.05.2022 1746