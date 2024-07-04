Владимир Путин: предложение России по Украине немедленно прекратит боевые действия

Автор: Сергей Агутин
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Путин
Фото: Baltphoto.ru

Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Об этом заявил Владимир Путин на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

«Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – сказал Владимир Путин 

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом. Но украинские власти на законодательном уровне запретили себе участвовать в них. При этом Запад призывает Россию к переговорам, игнорируя отказы Киева от диалога.

Владимир Путин 14 июня выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта в Украине. Они предусматривают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, отмену антироссийских санкций, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, демилитаризацию и денацификацию.

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