Эстонец пытался откупиться от таможни в Петербурге взяткой ₽250 тысяч за контрабанду 12 тысяч пачек сигарет

Стоимость контрабанды таможенники оценили в 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, гражданин Эстонии пытался провезти через Санкт-Петербург в Великобританию 12 тысяч пачек сигарет на сумму около 1,5 миллиона рублей.

По имеющимся данным, иностранец и его соучастник приобрели в Петербурге сигареты с акцизными марками Беларуси. Злоумышленники планировали вывезти контрабанду под видом постельного белья и одежды, упаковав ее в 36 разных посылок, которые отправляли из разных районов города.

В итоге при сканировании отправлений в аэропорту Пулково таможенники заподозрили неладное. Тогда эстонец попытался дать взятку 250 тысяч рублей одному из сотрудников, чем только усложнил свое положение.

В отношении иностранца возбуждены уголовные дела по факту контрабанды табачной продукции и дачи взятки в крупном размере.