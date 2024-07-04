В МОК сделали заявление об отмене Олимпиады-2024 в Париже

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее в СМИ появилась информация о вероятной отмене ОИ.

В Международном олимпийском комитете (МОК) опровергли распространяемую в СМИ информацию о якобы возможной отмене Олимпийских игр-2024.

Это, очевидно, часть продолжающейся кампании дезинформации против Франции, МОК, ее президента и Олимпийских игр. Эта информация не основана на каких-либо фактических данных, — указано в сообщении комитета.
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