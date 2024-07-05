Сергей Бебенин представил делегацию от Ленобласти в праздновании Дня Независимости Белоруссии

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики и 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков прошли в Минске 3 июня

3 июля 1944 года в результате проведения стратегической операции «Багратион» была освобождена от гитлеровцев столица советской Беларуси. Эта операция стоит в ряду крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и масштабных операций за всю историю войн. И теперь эта дата стала главным государственным праздником страны — Днем Независимости Республики Беларусь, который навеки связан со священным событием в истории страны – освобождением от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничное утро 3 июля началось с военного парада и театрализованного эпизода «80 победных лет» у стелы «Минск – город – герой». Принимал парад Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Наш парад — это знак силы союзнического стратегического партнерства Беларуси и России, взаимодействия с государствами — членами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с Китайской Народной Республикой. Знак нашей готовности и сегодня стать в один строй на защиту исторической памяти, ценностей, своих суверенитетов. Всех нас объединяет Великая Победа над общим врагом — странами гитлеровского альянса. Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания, — произнес он.

Перед жителями и гостями города, которые приехали не только из всех уголков Беларуси, но и из многих дружественных стран, прошествовали не только белорусские войска. В параде также приняли участие Вооруженные силы из 7 стран – России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

После делегация проследовала к мемориальному комплексу «Курган Славы», где состоялась церемония возложения цветов, открытие отреставрированного фонтана. Также здесь делегаты ознакомились с выставочными экспозициями организаций и учреждений Минской области, экспонатами военной техники. Участие в мероприятии приняли председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин и председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин отметил, что День Независимости — это общий праздник России и Беларуси:

— Беларусь, наверное, одна из самых пострадавших республик Советского Союза. Поэтому и праздник сегодня такой масштабный, яркий. Ленинградская область давно сотрудничает с Беларусью и с Минской областью. Мы развиваем отношения в области культуры, молодежной политики, но все-таки стержень всего — экономика. В Ленинградской области хорошо себя зарекомендовала белорусская техника, которая работает на полях. За последнее время белорусами сделан большой рывок в части качества и цен в сравнении с зарубежными аналогами.

Спикер областного парламента также обратил внимание на то, что Минск с каждым годом преображается:

— Мы видим новые застройки, новые объекты, новые достижения. И людям это нравится: настроение у всех прекрасное!

Делегаты из Ленинградской области завершили торжества по случаю Дня Республики в Дзержинске, где они стали зрителями праздничного концерта. Традиционно финалом празднования Дня Независимости стала акция «Споём гимн вместе». А подарком для каждого был яркий праздничный салют.

День независимости Республики Беларусь с 1991 года отмечался ежегодно 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27 июля 1990 года. Решение о праздновании Дня независимости Республики Беларусь ежегодно 3 июля, в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (3 июля 1944 года) в Великой Отечественной войне, было принято на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года.