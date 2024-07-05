Разбойник из ДНР задержан при получении паспорта в Бокситогорске

В здании ОМВД на улице Заводской в Бокситогорске 4 июля около 11:20 задержали 38-летнего уроженца ДНР. Он пришел за паспортом гражданина России.
При проверке выяснилось, что полиция подшефного Ленинградской области города Енакиево разыскивает мужчину за разбой. Уголовное дело заведено 3 мая.
Известно, что мужчина уже успел поселиться в Пикалево. Полицейские связываются с инициатором розыска.
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