Разбойник из ДНР задержан при получении паспорта в Бокситогорске

В здании ОМВД на улице Заводской в Бокситогорске 4 июля около 11:20 задержали 38-летнего уроженца ДНР. Он пришел за паспортом гражданина России.

При проверке выяснилось, что полиция подшефного Ленинградской области города Енакиево разыскивает мужчину за разбой. Уголовное дело заведено 3 мая.

Известно, что мужчина уже успел поселиться в Пикалево. Полицейские связываются с инициатором розыска.