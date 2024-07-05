Риши Сунак заявил, что уйдет с поста премьер-министра Великобритании

После подсчета бюллетеней в 80 % избирательных округах лейбористы получают 368 парламентских мандатов, что позволит им сформировать абсолютное большинство.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение правящей Консервативной партии (тори) на выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера, который в скором времени займет пост главы правительства.

Победу Лейбористской партии признал и министр обороны консерватор Грант Шэппс, который лишился места в парламенте вместе с министром юстиции Алексом Чоком, министром образования Джиллиан Киган, министром культуры и спорта Люси Фрейзер, министром по делам ветеранов Джонни Мерсерой и лидером палаты общин Пенни Мордаун.

Согласно процедуре, после официального объявления итогов выборов Риши Сунак должен публично попросить об отставке короля Карла III. После этого у монарха попросит разрешения сформировать новое правительство Кир Стармер.