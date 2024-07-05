Водителю из Всеволожского района выстрелили в лицо

В экстренные службы 4 июля около 13:30 сообщили о стрельбе на проспекте Ленина в Колпино. Через несколько минут сотрудники ГАИ задержали 22-летний кладовщик местного магазина.

По предварительным данным, во время дорожного конфликта он выстрелил из компактного аэрозольного пистолета «Оберег» в 53-летнего водителя из Мурино Всеволожского района.

Пострадавший с ожогами глаз после оказания первой помощи отпущен лечиться амбулаторно. Заведено уголовное дело о хулиганстве.