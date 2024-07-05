Китай моделирует блокаду Тайваня

Китай изучает возможность использования исключительно беспилотников для блокады Тайваня, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статью в китайском академическом журнале Command Control & Simulation от 5 июня.

«Блокада и контроль территории являются типичным сценарием применения массы беспилотников в военных операциях», – пишет проектная группа

Цель боевой задачи в исследовании – формирование блокады и контроль неназванного острова с похожим на Тайвань рельефом. В сценарии на нем установлено большое количество пусковых установок зенитных ракет, в окружающих водах – военные корабли и подводные лодки.

В такой ситуации использование «традиционных пилотируемых сил для разведки и нападений представляет собой проблему низкой экономической эффективности». А применение дронов дает преимущество, полагают авторы статьи.

В моделировании описано использование четырех типов беспилотников: больших и средних (запускаются с материкового Китая) и небольших разведывательных и антирадарных дронов с военных кораблей.