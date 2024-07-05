YouTube начал блокировать каналы российских артистов

За последние дни доступ к своим каналам утратили несколько отечественных музыкантов.

Российские артисты столкнулись с блокировкой своих каналов на видео-хостинге YouTube.

Как сообщают СМИ, доступ к аккаунтам на сервисе утратили уже несколько известных музыкантов. Среди них: Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина и Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN.

Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ, — прокомментировал ситуацию SHAMAN в своем Телеграм-канале.

При этом YouTube не комментирует начавшиеся блокировки аккаунтов российских звезд.