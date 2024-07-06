Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Играх в Париже.

Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Решение было принято исполкомом организации, тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения от МОК.

Ранее МОК пригласил на Олимпиаду 10 российских борцов. В июне стало известно, что от выступления отказалась Вероника Чумикова. Также приглашения от МОК получили Арслан Багаев, Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Алан Остаев, Абдулла Курбанов, Магомед Муртазалиев, Алина Касабиева, Наталья Малышева и Елизавета Петлякова.

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Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.