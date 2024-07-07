Рецидивистка задержана за нападение на пенсионерку в Петербурге

В полицию с заявлением о нападении 6 июля обратилась 89-летняя жительница Петроградского района.

Злоумышленница проникла в ее квартиру, угрожала ножом и забрала личные вещи пенсионерки.

По подозрению в разбойном нападении полицейские оперативно задержали ранее судимую 53-летнюю женщин. В отношении задержанной заведено уголовное дело.