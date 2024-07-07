Раскрыто число продолжающих работать в России компаний из США

Больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в России до февраля 2022 года было представлено не менее 659 компаний из США. В прежнем режиме продолжают работать 159 организаций. Еще 178 ведут деятельность, но с такими изменениями как приостановка инвестиций, ограничение маркетинга, поставки своих товаров через дистрибьюторов или смена бренда.

Например, в России продолжают работать Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Кроме того, работают заведения Burger King, TGI Fridays, Papa John’s. Остаются бренды одежды Guess и Crocs (сеть Saboo), Vans.

Полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации. Это 49 % от общего числа.