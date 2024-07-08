В Госдуме намекнули на возможность блокировки WhatsApp* в России

Депутат Хинштейн указал на то, что администрация мессенджера игнорирует законодательство России.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что на данный момент в России не принято решение о блокировке WhatsApp*. Однако такая возможность сохраняется в будущем, поскольку представители мессенджера неоднократно нарушали законодательство РФ и продолжают это делать до сих пор.

Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ, — цитирует депутата РИА Новости.

*Принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской.