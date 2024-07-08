Поврежденные ветром кровли в Сланцевском районе восстановят за счет резервного фонда Ленобласти

За неделю на территории Сланцевского района штормовой ветер повредил почти 1,5 тысячи квадратных метров кровли.

Больше всего досталось больнице и многоквартирному дому по улице Чкалова. За помощью в восстановлении поврежденной кровли глава администрации Сланцевского района Марина Чистова обратилась к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Глава региона принял решение для оперативного ремонта крыш выделить деньги из резервного фонда, сообщил он в своем. тг-канале.