Поврежденные ветром кровли в Сланцевском районе восстановят за счет резервного фонда Ленобласти

За неделю на территории Сланцевского района штормовой ветер повредил почти 1,5 тысячи квадратных метров кровли.
Больше всего досталось больнице и многоквартирному дому по улице Чкалова. За помощью в восстановлении поврежденной кровли глава администрации Сланцевского района Марина Чистова обратилась к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
Глава региона принял решение для оперативного ремонта крыш выделить деньги из резервного фонда, сообщил он в своем. тг-канале.
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