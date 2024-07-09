Более шести километров дорог отремонтируют на Петроградской стороне в 2024 году

В 2024 году на Петроградской стороне планируется ремонт более шести километров дорожного покрытия.

Уже завершенным проектом стал участок проспекта Медиков, где новое дорожное покрытие уложено досрочно. Работы проводились на отрезке от Кантемировского моста до Набережной реки Карповки, в ходе которых, помимо асфальтирования, произведена замена канализационных люков и установка новых бордюров.

Еще одним значительным объектом ремонта является Чкаловский проспект, протяженность которого составляет почти 4,5 километра. На данный момент завершены все подготовительные работы, и дорога готова к основному этапу ремонта.

Кроме того, в 2024 году планируется обновление дорожного покрытия, бордюров и дорожных знаков на Петровской набережной.