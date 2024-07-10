Стали известны цели застройщика ГК Развитие во Всеволожске и перспективы возведения нового ЖК Ленский

На месте долгостроя, в Южном жилом районе Всеволожска (Ленинградская область), идет активное строительство нового ЖК «Ленский». Застройщик заявляет, что объект будет сдан в 2026 году, а вот продажи квадратных метров уже сейчас стали привлекать покупателей.

Давайте выясним, с какими планами зашла ГК «Развитие» во Всеволожск, чем интересно и насколько перспективно строительство, которое ведётся в городе?

Как следует из открытых источников, ГК «Развитие» имеет в своём багаже более 600 тыс. кв. м сданного жилья, в котором уже живут более 12 тыс. семей, в портфолио компании — 22 успешно реализованных проекта. Головной офис застройщика находится в Воронеже, где само имя ГК «Развитие» служит гарантией качества и надежности для покупателей недвижимости.

Теперь ГК «Развитие» вышла на новые рынки, расширив географию своего присутствия на Подмосковье, Самарскую, Орловскую, Липецкую и Ленинградскую области. Компания в настоящее время входит в ТОП-25 крупнейших девелоперов по объему текущего строительства в РФ*. Выход ГК «Развитие» за пределы своего региона объясняется расширяющимися инвестиционными возможностями застройщика.

Во Всеволожске «Развитие» начало свою работу с одного из проблемных объектов-долгостроев, выкупив в 2023 году у «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства» региона часть недостроенного ЖК «Радужный».

По словам коммерческого директора Виктории Анохиной, идея продолжить строительство комплекса, возведение которого другим застройщиком затянулось, была оценена в компании как возможность показать растущий потенциал ГК. Отличительной особенностью ЖК «Ленский», появление которого перепишет историю прежнего ЖК, являются высокие темпы возведения объекта, обеспеченные современными технологиями в строительстве.

Уже сейчас понятно, что предложения для покупателей квартир и коммерческих помещений в ЖК «Ленский» значительно отличаются от других предложений во Всеволожске. Наблюдается нетривиальный подход — от новой уникальной архитектуры до оригинального дизайна окружающего пространства и удобства каждого, кто решит здесь жить или работать.

В ГК «Развитие» уверены, что «Ленский» станет одной из визитных карточек Всеволожска. Само место уже является «атмосферным» — ведь неподалеку располагается парк-усадьба Приютино, которая в начале XIX века стала одним из центров культурной жизни Петербурга: здесь бывали многие знаменитые поэты и писатели, в том числе Александр Пушкин, который посвятил парку свои стихи.

Долевое строительство. Застройщик ООО СЗ ГК «Развитие». Актуальные цены, проектная декларация на сайтах https://наш.дом.рф/ и https://rzv.ru/ Секция 5: ID: 55448 РНС: №47-RU47504101-020K-2016. Секция 7: ID: 55555. РНС: №47-RU47504101-104K-2015.

* https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=0&date=240501