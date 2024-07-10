Россияне потратили почти 7 трлн рублей на покупку авто за полгода

В первые полгода 2024 года россияне потратили на покупку автомобилей порядка 6,93 триллиона рублей, заявил президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

При этом на покупку новых машин было потрачено только 37% от общей суммы — 2,59 трлн рублей. Подщеколдин заметил, что 2024 год в 2024 году российский автомобильный рынок увеличится до 15 трлн рублей.

По итогам 2023 года объем авторынка РФ составил 12,64 трлн рублей, на автомобили без пробега пришлось 27%, около 3,37 трлн рублей.