Госдума приняла закон о введении в России туристического налога

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о введении туристического налога в России.
Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно. В 2025 году максимальная ставка составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1%. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%.
Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут освобождены от туристического налога.
Вам будет интересно
Совет Федерации одобрил закон, исключающий ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Поправки внесли в закон «О...
03.07.2024 117
На данный момент курортный сбор взимается на территории Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краев, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».