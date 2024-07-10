Госдума приняла закон о введении в России туристического налога

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о введении туристического налога в России.

Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно. В 2025 году максимальная ставка составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1%. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%.

Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут освобождены от туристического налога.

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