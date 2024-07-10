Во Всеволожском районе приведут в порядок дорогу, ведущую в шести садоводствам

11 километров трассы между Мяглово и деревней Кузьминка обновится в рамках совместной программы Ленобласти и Санкт-Петербурга по ремонту подъездных дорог к СНТ.

Помимо нового асфальта дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

«Благодаря ремонту станет удобнее путь к крупным СНТ «Черная Речка», «Красный Октябрь», «Заря», «Нива» и «Эскалатор». Трасс Мяглово — Кузьминки станет 17 по счету «дачной» трассой, ремонтируемой по совместной программе области и города в этом году», — отметили в областном правительстве.

Отметим, что соглашение между Ленобластью и Петербургом о ремонте подъездных дорог к садоводствам было подписано в конце 2022 года. Его готовили областной дорожный комитет и петербургское управление по развитию садоводства и огородничества.

В большой трехлетний перечень на ближайшие три года вошла 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.