ИИ пытается захватить власть в штате США

Умная разработка VIC баллотируется на пост мэра в штате Вайоминг, США. Кандидат Виктор Миллер сделал предвыборное обещанием: если его выберут, руководить штатом будет бот на основе искусственного интеллекта.

VIC, Virtual Integrated Citizen – чат-бот на основе ChatGPT, созданный Виктором Миллером. По мнению создателя, у бота лучшие идеи и лучшее понимание закона, чем у людей, работающих в правительстве.

«Я понял, что эта структура намного умнее меня, и, что еще важнее, намного лучше, чем некоторые из внешних государственных служащих, которых я вижу», – сказал Виктор Миллер

По словам кандидата, VIC будет принимать решения, а он будет вместо бота посещать встречи, подписывать документы и выполнять «материальную работу» по управлению городом.