Роспотребнадзор раскрыл число случаев ботулизма в России

Случаи заражения возбудителем ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах страны.

Согласно данным Роспотребнадзора, в общей сложности в России было зафиксировано более 400 случаев заражения ботулизмом. Два из них оказались летальными.

Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению, — заявила глава ведомства Анна Попова.

Предприятие, которое выпускало некачественную продукцию, спровоцировавшую вспышку заболевания, закрыто навсегда, добавила Попова. Известно, что компания использовала в производстве иностранную фасоль.