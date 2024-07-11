Роспотребнадзор раскрыл число случаев ботулизма в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Случаи заражения возбудителем ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах страны.

Согласно данным Роспотребнадзора, в общей сложности в России было зафиксировано более 400 случаев заражения ботулизмом. Два из них оказались летальными.

Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению, — заявила глава ведомства Анна Попова. 

Предприятие, которое выпускало некачественную продукцию, спровоцировавшую вспышку заболевания, закрыто навсегда, добавила Попова. Известно, что компания использовала в производстве иностранную фасоль.

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