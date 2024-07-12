В России предложат деньги за сообщения о пьяных водителях

Власти Тувы решили платить 2,5 тысячи рублей жителям за сообщения о пьяных водителях. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.

«Правительство Республики Тыва постановляет: установить на территории Республики Тыва денежное вознаграждение граждан в размере 2,5 тыс. рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», – указано в документе

До этого в Туве начали предлагать денежные призы населенным пунктам с наименьшим числом противозаконных инцидентов, совершенных людьми в нетрезвом виде.