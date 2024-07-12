24 страны заключили «Украинский договор» о долгосрочной поддержке Киева

В рамках саммита Североатлантического альянса лидеры 24 стран заключили «Украинский договор», предполагающий долгосрочную поддержку Киева.

Документ подписали США, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Украина, а также главы Евросовета, Еврокомиссии. Об этом сообщает «Коммерсант».

В документе отмечается, что договор заключен с целью координации и ускорения коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины в безопасности. Подписавшиеся заявили, что планируют поддерживать украинскую сторону до тех пор, «пока она не одержит победу над российской агрессией».