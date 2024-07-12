Первокурсника техникума подозревают в растлении мальчика во Всеволожском районе

В полицию 11 июля Всеволожского района обратилась 53-летняя женщина. По ее словам, в садоводстве «Тройка» ее 10-летнего сына растлил 20-летний молодой человек.

Преступление совершено 11 июля около 11:00. По словам заявительницы, молодой человек совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

В тот же день сотрудники полиции установили личность предполагаемого растлителя несовершеннолетнего. Им оказался 20-летний студент-первокурсник техникума, проживающий в Санкт-Петербурге.

Решается вопрос об уголовном деле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.