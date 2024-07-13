Список безопасных для купания водоемов в Ленобласти

По состоянию на 12 июля в Ленинградской области девять безопасных для купания водоемов. Это на три больше, чем неделю назад.

Безопасны: озеро Павловское в Бокситогорске, река Луга в деревне Большой Сабск, река Шингарка в Низино, озеро Омчино в Луге, река Тихвинка в 1-м микрорайоне Тихвина, карьер в поселке Шапки, озеро Коркинское в поселке Воейково, озеро Толони в Луге и озеро Нестеровской в поселке Шапки.

В Санкт-Петербурге нет безопасных для купания водоемов. Специалисты еженедельно берут пробы на 24 пляжах.