Список безопасных для купания водоемов в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Утонул
Фото: Baltphoto.ru

По состоянию на 12 июля в Ленинградской области девять безопасных для купания водоемов. Это на три больше, чем неделю назад.  

Безопасны: озеро Павловское в Бокситогорске, река Луга в деревне Большой Сабск, река Шингарка в Низино, озеро Омчино в Луге, река Тихвинка в 1-м микрорайоне Тихвина, карьер в поселке Шапки, озеро Коркинское в поселке Воейково, озеро Толони в Луге и озеро Нестеровской в поселке Шапки.

В Санкт-Петербурге нет безопасных для купания водоемов. Специалисты еженедельно берут пробы на 24 пляжах.

Вам будет интересно
Список безопасных для купания водоемов в Ленобласти Ленинградская область
Мальчику сломали позвоночник во время купания в Неве
По информации ivbg.ru, 22 июля в Санкт-Петербурге госпитализировали 13-летнего подростка с переломом грудного позвонка.   Установлено, что мальчик получил травму во время купания на Октябрьской набережной...
24.07.2022 5245
Автор