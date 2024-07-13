Тело мужчины подняли из реки в Волхове

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Аварийно-спасательная служба, ночью 13 июля поступило сообщение о теле мужчины в реке в Волхове.

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Фото: телеграм-канал «Аварийно-спасательная служба ЛО»

На место происшествия выехала дежурная смена ПСО Новой Ладоги. Спасатели подняли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

Данные погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

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24.07.2022 5247
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