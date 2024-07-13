Тело мужчины подняли из реки в Волхове

Как сообщает Аварийно-спасательная служба, ночью 13 июля поступило сообщение о теле мужчины в реке в Волхове.
На место происшествия выехала дежурная смена ПСО Новой Ладоги. Спасатели подняли тело из воды и передали сотрудникам полиции.
Данные погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 22 июля в Санкт-Петербурге госпитализировали 13-летнего подростка с переломом грудного позвонка. Установлено, что мальчик получил травму во время купания на Октябрьской набережной...
24.07.2022 5247