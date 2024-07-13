Рецидивист ударил ножом свою мать в Кингисеппе

В квартире дома на улице Воровского в Кингисеппе 11 июля около 07:40 произошел конфликт между 35-летним местным жителем и его 54-летней матерью.
Злоумышленник ударил женщину ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
На месте происшествия задержали нападавшего. Мужчина, ранее дважды судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и оскорбление представителя власти, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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