Рецидивист ударил ножом свою мать в Кингисеппе

В квартире дома на улице Воровского в Кингисеппе 11 июля около 07:40 произошел конфликт между 35-летним местным жителем и его 54-летней матерью.

Злоумышленник ударил женщину ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

На месте происшествия задержали нападавшего. Мужчина, ранее дважды судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и оскорбление представителя власти, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.