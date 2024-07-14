«Впереди опасные времена»: Маск отреагировал на попытку покушения на Трампа

Основатель SpaceX заявил, что на него также готовились покушения.

Американский миллиардер Илон Маск на фоне недавней попытки покушения на Дональда Трампа заявил, что впереди США ждут опасные времена. Более того, бизнесмен утверждает, что за последние несколько месяцев покушение готовилось и на него.

Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня за последние восемь месяцев, — заявил Илон Маск миллиардер.

По словам бизнесмена, киллеры были пойманы с оружием в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в штате Техас.