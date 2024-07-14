Раскрыты мотивы стрелка, пытавшегося убить Дональда Трампа

Снайпером оказался молодой человек, признавшийся в своих соцсетях в ненависти к политику и его партии.

Исполнителем покушения на экс-президента США Дональда Трампа является Томас Мэтью Крукс, уроженец штата Пенсильвания. Незадолго до попытки ликвидации политика, американец разместил в своих соцсетях видео, в котором признается в ненависти к Трампу и к республиканцам в целом.

Что примечательно, сообщают иностранные СМИ, Крукс был зарегистрирован в качестве избирателя-республиканца. Сращу после покушения стрелок был ликвидирован.