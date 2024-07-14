В Ленобласти месяц ищут пропавшего 43-летнего мужчину

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Житель Всеволожского района ушел из дома и не вернулся.

В городе Сертолово месяц ведутся поиски Гриценко Романа Ивановича. 43-летний мужчина бесследно пропал 14 июня. С тех пор о судьбе пропавшего ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать по контактам, указанным ниже, или в полицию.

XKUEPaMB47A
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
Вам будет интересно
В Ленобласти месяц ищут пропавшего 43-летнего мужчину пропал человек, лиза алерт, Ленобласть
Массовая авария произошла на КАД - фото
Одну из иномарок буквально сплющило после столкновения с грузовым автомобилем. Полиция выясняет обстоятельства аварии на 38-м км внешнего кольца КАД, случившегося...
14.07.2024 34
Автор