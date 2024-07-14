В Ленобласти месяц ищут пропавшего 43-летнего мужчину

Житель Всеволожского района ушел из дома и не вернулся.
В городе Сертолово месяц ведутся поиски Гриценко Романа Ивановича. 43-летний мужчина бесследно пропал 14 июня. С тех пор о судьбе пропавшего ничего неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать по контактам, указанным ниже, или в полицию.
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