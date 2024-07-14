Более 300 белгородских ребят посетили детские лагеря Ленобласти

Об этом рассказала вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк.

Более 300 ребят из Белгородской области посетили детские лагеря Ленинградской области, рассказала вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк.

Она отметила, что детские учреждения Ленобласти каждый раз подготавливают уникальные развлекательные программы для ребят, чтобы они могли всесторонне развиваться в условиях безопасности и заботы.

Кроме развлекательных мероприятий, в лагерях проводятся практические уроки по безопасности, также ребята узнают больше о тонкостях различных профессий: юрист, экономист, спасатель, дизайнер и других.