Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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С начала года в МФЦ Ленобласти зарегистрировали рождение более 1,6 тысяч детей, среди них — 19 двойняшек.

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Фото: Валентин Илюшин/Online47

Самыми популярными именами в первое полугодие стали Иван, Матвей и Анна. Самыми редкими именами мальчиков стали Платон, Енисей и Демид, у девочек – Луна, Лукерья, Мия и Тея.

Напомним, в Ленобласти стала доступна выездная регистрация новорожденных — МФЦ запустила пилотный проект в филиале «Приозерск» и отделе «Сосново».

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08.07.2024 171
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