Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Ленобласти

С начала года в МФЦ Ленобласти зарегистрировали рождение более 1,6 тысяч детей, среди них — 19 двойняшек.

Самыми популярными именами в первое полугодие стали Иван, Матвей и Анна. Самыми редкими именами мальчиков стали Платон, Енисей и Демид, у девочек – Луна, Лукерья, Мия и Тея.

Напомним, в Ленобласти стала доступна выездная регистрация новорожденных — МФЦ запустила пилотный проект в филиале «Приозерск» и отделе «Сосново».