В России активизировались лжекоммунальщики

Как правило, аферисты пытаются добиться от жертвы кода из СМС, который открывает мошенникам доступ к «Госуслугам».
В России активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками коммунальных служб.
Как пишет портал «Известия«, аферисты во время звонка предупреждают потенциальную жертву о плановом визите. Однако для этого требуется предварительная запись, которую можно осуществить дистанционно.
Таким образом злоумышленники пытаются добиться от жертвы кода из СМС. Если предоставить эту информацию, аферисты могут получить доступ к «Госуслугам» граждан.
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11.07.2024 136