В России активизировались лжекоммунальщики

Как правило, аферисты пытаются добиться от жертвы кода из СМС, который открывает мошенникам доступ к «Госуслугам».

В России активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками коммунальных служб.

Как пишет портал «Известия«, аферисты во время звонка предупреждают потенциальную жертву о плановом визите. Однако для этого требуется предварительная запись, которую можно осуществить дистанционно.

Таким образом злоумышленники пытаются добиться от жертвы кода из СМС. Если предоставить эту информацию, аферисты могут получить доступ к «Госуслугам» граждан.