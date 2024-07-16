Экскаватор загорелся в Ломоносовском районе

В экстренные службы утром 15 июля сообщили о пожаре в садоводстве «Красное» в Ломоносовском районе.

На участке горел экскаватор японского бренда Komatsu. Спецтехника сгорела вместе с документами, которые лежали в кабине.

Известно, что экскаватор принадлежал 32-летней женщине. Начало пожара могло попасть на записи камер видеонаблюдения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.