Экскаватор загорелся в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Пожар
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы утром 15 июля сообщили о пожаре в садоводстве «Красное» в Ломоносовском районе.

На участке горел экскаватор японского бренда Komatsu. Спецтехника сгорела вместе с документами, которые лежали в кабине.

Известно, что экскаватор принадлежал 32-летней женщине. Начало пожара могло попасть на записи камер видеонаблюдения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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