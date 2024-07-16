Петербург увеличил погрузку на ж/д в июне на 21 %

По итогам первого полугодия погрузка на железной дороге Санкт-Петербурга выросла на 8 % и составила 3,4 миллиона тонн. В июне показатель составил 619,5 тысячи тонн, что также больше прошлогоднего результата на 21,3 %.

За оба квартала в регионе снизились погрузки черных металлов – на 8,6 % до 285,5 тысячи тонн; лома черных металлов – на 16,4 % до 161,4 тысячи тонн; строительных грузов – сборных и других грузов – на 4,4 % до 88,3 тысячи тонн.

Взамен увеличились погрузки зерна – на 15,3 % до 60,3 тысячи тонн; химических и минеральный удобрений – в четыре раза до 30,2 тысячи тонн; нефти и нефтепродуктов – на 1,3 % до 22,7 тысячи тонн; машин, двигателей и станков – на 11,1 % до 9,7 тысячи тонн.

Кроме этого, прирост показало промышленное сырье и формовочные материалы – в 2,4 раза до 5,6 тысячи тонн; автомобилей и комплектующих – в 3,7 раза до 2,5 тысячи тонн; метизов – на 20,3 % до 322,2 тысячи тонн и другое.