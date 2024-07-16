Двоих мужчин вывели из леса в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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В лесном массиве возле деревни Красный Латыш в Тосненском районе 14 июля заблудились двое мужчин.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

На их поиски отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Работы проводил отряд из города Тосно. Поисковая операция закончилась успешно. Спасатели обнаружили двух мужчин и вывели их из леса. О пострадавших не сообщается.

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