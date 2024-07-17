Подростков с тяжелым отравлением алкоголем спасли в Тихвине

Двое несовершеннолетних госпитализированы с пляжа в Тихвинском районе Ленинградской области с симптомами тяжелого отравления спиртным.
В полицию Тихвинского района 16 июля около 19:00 сообщили о госпитализации двоих школьников 11 и 13 лет. Их нашли на пляже возле шлюза в Тихвине.
У подростков диагностированы симптомы отравления алкоголем. Их состояние оценивается как тяжелое.
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24.06.2022 4802