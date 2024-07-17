Подростков с тяжелым отравлением алкоголем спасли в Тихвине

Двое несовершеннолетних госпитализированы с пляжа в Тихвинском районе Ленинградской области с симптомами тяжелого отравления спиртным.

В полицию Тихвинского района 16 июля около 19:00 сообщили о госпитализации двоих школьников 11 и 13 лет. Их нашли на пляже возле шлюза в Тихвине.

У подростков диагностированы симптомы отравления алкоголем. Их состояние оценивается как тяжелое.