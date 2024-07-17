В Колпино мужчина, попросивший помощи у полицейских, набросился на них с ножом

Автор: Анастасия Щербакова
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Один из сотрудников был госпитализирован с ножевыми ранениями.

В Колпино задержан местный житель, напавший на сотрудников ППС с ножом.

Как передает МВД РФ, мужчина активно махал руками и просил остановиться экипаж полиции. Когда правоохранители вышли из автомобиля и поинтересовались, что произошло, местный житель достал нож и набросился на полицейских.

В ходе беседы начал вести себя агрессивно и неожиданно нанёс удар ножом в ногу одного из сотрудников, после чего бросился бежать <…> Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован с колото-резаной раной бедра, а после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, — сообщили в ведомстве.

Сейчас агрессор задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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