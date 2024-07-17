Спасатели вывели грибника из леса в Лужском районе

Вечером 16 июля в экстренные службы сообщили о том, что в лесу возле поселка Толмачево заблудился мужчина.
Его автомобиль остался на трассе М-20 «Псков», оттуда потерявшийся начал свой путь. Известно, что он был с заряженным мобильным телефоном, но перестал отвечать на звонки.
Грибника нашли спасатели поисково-спасательного отряда Тосно. Мужчину вывели из леса еще до темна.
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