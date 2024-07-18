Профессиональные велогонщики и любители приедут на «Игору Драйв» на серию заездов «Гран Фондо»

Серия велосипедных заездов «Гран Фондо» пройдет в Приозерском районе 3 и 4 августа

Соревнования пройдут на автодроме «Игоре Драйв» в Приозерском районе 3 и 4 августа. Участники — мужчины и женщины от 18 лет и старше, могут выбрать одну из трех дистанций разной протяженностью: 30-40 км, 60-70 км и 95-120 км, а также кольцевую гонку.

Зарегистрироваться на кольцевую гонку можно до 3 августа по ссылке. Для участия в классических маршрутах, запланированных на 4 августа, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Серия велосипедных заездов «Гран Фондо» – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».