Мужчина на скутере сбил женщину в Гатчине

ДТП произошло возле дома № 2 на Красноармейском проспекте в Гатчине. Мотороллер Sym Allo под управлением 58-летнего мужчины наехал на 46-летнюю женщину.

По предварительным данным, она вышла на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.