Мужчина на скутере сбил женщину в Гатчине

ДТП произошло возле дома № 2 на Красноармейском проспекте в Гатчине. Мотороллер Sym Allo под управлением 58-летнего мужчины наехал на 46-летнюю женщину.
По предварительным данным, она вышла на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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26.12.2022 3603