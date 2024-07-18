«Беда случилась»: экс-домработница Пугачевой сообщила о ее плохом состоянии

Слухи об ухудшении состояния здоровья Пугачевой появились после ее недавних фото из Юрмалы.

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова заявила об ухудшении состояния здоровья певицы. Недавно в интернет утекли фото прогуливающейся по Юрмале артистки. Пользователи отметили, что исполнительница шла неуверенной походкой и сильно сутулилась.

Дорондова отметила, что сейчас Пугачева испытывает очень сильный стресс.

Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая… Теперь читаю: «Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале». При такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце, — цитирует источника Teleprogramma.pro.